MARCIANISE in lutto per la scomparsa del maestro Raffaele D’Anna

Ex docente di educazione artistica

MARCIANISE – Si è spento serenamente nella sua abitazione all’età di 95 anni il professor Raffaele D’Anna, figura storica dell’arte marcianisana. Ex docente di educazione artistica, era noto in tutta la regione come il decano degli scultori locali, avendo consacrato oltre mezzo secolo alla sua passione per la scultura, che ha interpretato con rara sensibilità e straordinaria maestria.

Le sue creazioni, apprezzate dalla critica e presenti in numerosi spazi pubblici e collezioni private, testimoniano il valore e l’unicità del suo percorso artistico. Tra le opere più significative si ricordano il bassorilievo in marmo dedicato a San Pio XII in Vaticano, la statua di San Francesco presso il convento di San Pasquale a Marcianise, il monumentale portale del Duomo cittadino, il busto di Saverio Merola nel cimitero locale, il monumento a San Roberto Bellarmino a Capua e il memoriale ai caduti di Castel Campagnano.

I funerali si sono svolti ieri pomeriggio, domenica 11 maggio 2025, con una sentita cerimonia presso il Duomo di San Michele Arcangelo, dopo la partenza del corteo funebre dall’abitazione di via Maffei n. 38. A piangerne la scomparsa i figli Andrea, Alfonso, Angela e Giovanni, insieme alla sorella Sandrina e a tutta la comunità che lo ha stimato profondamente.