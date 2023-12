MARCIANISE in lutto per Vincenzo, muore a 48 anni

MARCIANISE – Da diversi mesi era in cura per una malattia che lo stava debilitando, ma per tutti è stato sempre un uomo forte, un gran lavoratore Vincenzo D’Alessio, 48 anni, deceduto oggi, venerdì 29 dicembre.

Di professione operaio, Vincenzo questa mattina si è sentito male nella sua abitazione situata nel quartiere Madonna della Libera. Ricoverato d’urgenza in ospedale è però deceduto nella struttura sanitaria cittadina.

Figlio di Teresa, fratello di Salvatore e Michele, il 48enne sarà salutato per l’ultima volta domani, sabato, presso la chiesa della Madonna della Libera alle 11.30.