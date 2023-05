MARCIANISE. Incarichi in Comune, l’ex sindaco Velardi condannato a pagare 30mila euro

Dovrà risarcire l’ente: in un caso scelse, tra 18 candidati, l’unica senza laura e senza esperienza professionale.

MARCIANISE. Antonello Velardi, ex sindaco di Marcianise, dovrà versare all’ente 30mila euro per incarichi esterni conferiti durante il suo mandato, tra il 2016 ed il 2017. A condannare Velardi è stata la Corte dei Conti della Campania, presieduta da Paolo Novelli.

Il procedimento della Corte dei conti prese il via dopo la denuncia dei consiglieri d’opposizione, per i quali l’ex sindaco avrebbe conferito incarichi esterni “ad alto contenuto di professionalità” all’ingegnere Luciano Buonanno, ad Angelica Micale e Daniela Salzano.

Per la Procura della Corte dei Conti, però, il conferimento di questi incarichi avrebbe violando le norme in materia, in quanto gli obiettivi non sarebbero stati specificati in anticipo, né sarebbe stata verificata l’assenza di professionalità interne, oltre che verificare le elevate competenze dei collaboratori individuati. In un caso, per l’analisi degli insediamenti industriali e commerciali sul territorio comunale, 18 i candidati che parteciparono alla selezione, venne scelta, sulla base dei “curricula”, l’unica priva della laurea e di esperienze formative o professionali.