MARCIANISE. Installazione abusiva di due distributori alimentari e di bevande nell’aula consiliare: la minoranza vuole una commissione di inchiesta

Sotto al nostro breve articolo di presentazione, il testo delle due pagine

MARCIANISE (g.g.) – Ha avuto una conseguenza immediata l’articolo pubblicato da CasertaCe (CLICCA E LEGGI) sulla misteriosa installazione di due macchine distributrici, una alimentare e una di bevande, nell’aula consiliare del Comune di Marcianise.

A suscitare mezzo scandalo è stata la lettera della segretaria comunale Maria Carmina Cotugno, la quale ha fatto capire che nessun atto amministrativo fosse stato realizzato per giustificare l’installazione.

Per questo motivo, tutti i consiglieri comunali di opposizione, hanno presentato una mozione da discutere in consiglio comunale, finalizzata a chiedere la costituzione di una commissione di inchiesta, in modo da stabilire cosa sia successo realmente e se, come pare, dietro queste attrezzature si celino interessi personali di tipo anche economico di qualche consigliere comunale.

QUI SOTTO LE DUE PAGINE DELLA MOZIONE