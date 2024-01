MARCIANISE. Incassano assegno destinato alla società di vigilanza, la decisione del giudice

La sentenza del giudice monocratico.

MARCIANISE. Accusati di avere intascato un assegno destinato ad altri, oggi per loro è finito un incubo giudiziario iniziato nel 2016. Assolti per non aver commesso il fatto, dal giudice monocratico Norma Cardullo del tribunale di S. Maria C.V., il 56enne P.S. ed il 44enne C.C. di Marcianise, che rispondevano dei reati di appropriazione indebita e ricettazione.

Nel 2016, il 56enne procacciatore d’affari, secondo la Procura, si appropriò di un assegno spiccato da una ditta di costruzioni e destinato alla società di vigilanza. Questi, lo stesso giorno, consegnò l’assegno, di circa 2700 euro, al 44enne. La ricostruzione e le tesi degli avvocati della difesa hanno, però, convinto la giudice che, infine, ha assolto i due imputati.