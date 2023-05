.

MARCIANISE – Schianto, nel primo pomeriggio di oggi, nei pressi di via Guido Rossa a Marcianise.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento due auto

Il sinistro, avvenuto nell’orario di uscita scolastico, ha inevitabilmente mandato il traffico in tilt con notevoli rallentamenti alla circolazione.