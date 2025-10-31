MARCIANISE. Schianto tra auto e moto: centauro in ospedale

Trasferito all’ospedale di Caserta dove è ricoverato in prognosi riservata

MARCIANISE – Pomeriggio di paura ieri in via Trivio, nei pressi della Sama S.p.A., dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un violento incidente. Ad avere la peggio il centauro, un uomo originario di Recale, sbalzato dal mezzo e finito rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.