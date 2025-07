MARCIANISE. Sorpreso a spacciare cocaina, 21enne ARRESTATO

Beccato in via Piersanti Mattarella, subito dopo aver ceduto sostanza stupefacente ad altra persona

MARCIANISE – I Carabinieri della Stazione di Marcianise, in quel centro cittadino, nel corso della notte, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di cessione e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, un 21enne di Caivano.

Il giovane è stato beccato in via Piersanti Mattarella, subito dopo aver ceduto sostanza stupefacente ad altra persona, riuscita ad allontanarsi prima dell’intervento di militari. Il 21enne, a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di n. 3 dosi di cocaina per un peso complessivo di grammi 1,5 e della somma contante di euro 650,00 in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di attività delittuosa. L’arrestato, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.