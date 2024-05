MARCIANISE. TUTTI I NOMI degli scrutatori. È stato sorteggio grazie alla consigliera Pd Paola Foglia

Supportata dall’altra consigliera comunale di minoranza Jole Giuliano

MARCIANISE – Fosse dipeso dal solito Arcangelo Pratillo e dai tanti affini che può vantare all’interno del consiglio comunale di Marcianise e della commissione elettorale, oggi avremmo pubblicato la solita lista degli scrutatori frutto di un’azione di accattonaggio che la dice lunga sulla mentalità imperante in questo territorio, che tutto sommato esprime uomini e donne in politica simili e speculari al livello delle speranze, delle ambizioni e dei desideri del tessuto in-civile.

4 a te, 3 a me, anche alla minoranza tocca qualcosa. Per un pugno di moneta. Va dato atto, allora, alla rappresentante dell’opposizione Paola Foglia, la quale in pieno accordo con l’altra consigliera comunale del Pd Jole Giuliano, ha preteso e ottenuto il sorteggio degli scrutatori partendo dall’elenco degli iscritti con un sistema automatizzato.

Per cui oggi possiamo dire che i nomi dell’elenco che segue sono frutto di un meccanismo di equità.