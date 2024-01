MARCIANISE. Ufficializzato l’addio a “Noi Campani”, Maria Luigia Iodice saluta Mastella

In calce il comunicato stampa.

MARCIANISE. L’evento era stato largamene previsto da CasertaCE ( CLIKKA E LEGGI ) e ieri è arrivata solamente l’ufficialità. Non solo Maria Luigia Iodice, ma anche il beneventano Luigi Abbate, altro ex mastelliano di ferro, abbandonano il movimento politico del sindaco di Benevento “Noi Campani”. Sicuramente è reale la possibilità che Maria Luigia Iodice possa entrare nell’orbita del deputato della Lega Gianpiero Zinzi: se poi questo comporterà la sua candidatura alle Europee, resta da vedere. Un passaggio, questo, che in ogni caso, la porrebbe al di fuori della maggioranza in consiglio regionale.

Certamente, questo marca ulteriormente l’amministrazione comunale di Marcianise come centrodestra, al di là della presenza molto significativa di Giovanni Zannini che, invece, è e resta di centrosinistra ed un deluchiano doc.