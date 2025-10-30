Maria Teresa Di Muro neo dottoressa in Scienze dei Servizi Giuridici
30 Ottobre 2025 - 12:17
Successo accademico per la figlia dell’ex sindaco Biagio Di Muro
SANTA MARIA CAPUA VETERE – Gioia e grandi prospettive professionali per la laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici conseguita da Maria Teresa Di Muro a coronamento della sua brillante tesi, discussa al cospetto della commissione dell’Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli.
Alla giovane neo laureata, al papà Biagio, alla zia Nunzia giungano le felicitazioni del direttore e di tutti i collaboratori di CasertaCe.