Martina Carbonaro, trovata morta la 14enne scomparsa lunedì. Uccisa a bastonate, fermato l’ex fidanzato

Alcune telecamere avevano ripreso per l’ultima volta la 14enne nei pressi del centro commerciale “I Pini”

AFRAGOLA – È finita nel modo più drammatico e doloroso la scomparsa di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola di cui si erano perse le tracce nella serata di lunedì. Il corpo senza vita della ragazza è stato rinvenuto all’interno dell’ex abitazione del custode del campo sportivo “Moccia”, nascosto sotto un materasso. Secondo una prima ricostruzione, Martina sarebbe stata uccisa a bastonate.

GLI AVVISTAMENTI

In stato di fermo un 19enne, che risulta essere l’ultima persona ad aver visto Martina è stata ripresa, in compagnia, dalle telecamere di sorveglianza nei pressi del centro commerciale “I Pini”, e successivamente diretti proprio verso il campo sportivo dove si è poi consumata la tragedia. Le ricerche dei Carabinieri si erano focalizzate proprio in quell’area, a partire da alcuni indizi emersi durante l’analisi dei filmati. Una svolta decisiva per localizzare il luogo del delitto e arrivare al macabro ritrovamento.

L'ULTIMA TELEFONATA ALLA MAMMA

Martina era uscita di casa lunedì intorno alle 19:00, riferendo alla madre che sarebbe andata a mangiare uno yogurt con un’amica. Alle 21:00 aveva telefonato rassicurando di essere in procinto di rientrare, ma da quel momento si erano perse le sue tracce.

Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire con precisione le ultime ore di vita della ragazza, accertando il movente e il ruolo esatto del minorenne sospettato, su cui si stanno concentrando le indagini. La comunità di Afragola, ancora incredula si è stretta al dolore dei familiari di Martina

IL GIOVANE SOSPETTATO

Tra i sospettati c’è l’ex fidanzato 19enne il quale dalla scorsa notte è in caserma. Già nel primo pomeriggio i militari dell’arma stavano ispezionando il luogo dove poi è stato trovato il cadavere della giovane, e tra le persone che abitano nelle adiacenze dell’ex stadio e le mamme si rincorrevano voci di un presunto ritrovamento, prima del corpo e poi degli indumenti della giovane.