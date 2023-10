.

TEVEROLA – Giovane massacrato di botte all’esterno di un locale. E’ quanto accaduto ieri mattina all’esterno di un bar in via Roma a Teverola. Un 30enne è stato massacrato di botte, da uno sconosciuto, probabilmente al termine di una lite. Allertati i soccorsi il ferito è stato trasportato all’ospedale Moscati di Aversa dove verserebbe in condizioni piuttosto serie.