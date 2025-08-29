MASSIMA ATTENZIONE AL SUPERMERCATO. Ritirati lotti di merendine per bambini celiaci e mozzarella per la pizza
29 Agosto 2025 - 17:01
La catena Conad ha disposto il richiamo urgente di un lotto di crostatine all’albicocca senza glutine a marchio Alimentum, a causa della possibile presenza di muffe. Le confezioni coinvolte (200 g) corrispondono al lotto L.12825A, con termine minimo di conservazione (TMC) 8 febbraio 2026. Il prodotto proviene dallo stabilimento dell’azienda Il Mangiar Sano S.p.A., situato a Castelfranco Veneto (TV). Conad ha già provveduto alla rimozione dei prodotti dagli scaffali. I clienti sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita, dove è previsto un rimborso o una sostituzione. Al momento, non sono stati segnalati casi di intossicazione legati alla crostatina ritirata.
Parallelo: richiamo per mozzarella Latteria Soligo per rischio chimico
Sempre in queste ore, il Ministero della Salute ha emanato un richiamo urgente relativo a quattro tipologie di mozzarella per pizza prodotte da Latteria Soligo S.A.C.. Il ritiro interessa il lotto 25080600, con termine di scadenza il 31 agosto 2025, a causa della presenza di inquinanti chimici nel latte utilizzato durante la produzione, che lo rendono non conforme agli standard normativi.
Le referenze coinvolte sono:
- Mozzarella per pizza Filone (1 000 g)
- Mozzarella per pizza Filone CUBE (1 000 g)
- Mozzarella per pizza Julienne (1 500 g)
- Mozzarella per pizza Cubettata (2 000 g)
La contaminazione è stata rilevata durante controlli interni promossi dallo stesso produttore e prontamente segnalata alle autorità competenti.
Il richiamo si inserisce in una sequenza crescente di allerta nei confronti della filiera lattiero-casearia, dove negli ultimi mesi si sono susseguiti casi di contaminazione fisica (corpi estranei) e microbiologica (Escherichia coli), segnalando la necessità di mantenere elevati standard di controllo lungo tutta la catena produttiva