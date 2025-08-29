MASSIMA ATTENZIONE AL SUPERMERCATO. Ritirati lotti di merendine per bambini celiaci e mozzarella per la pizza

La catena Conad ha disposto il richiamo urgente di un lotto di crostatine all’albicocca senza glutine a marchio Alimentum, a causa della possibile presenza di muffe. Le confezioni coinvolte (200 g) corrispondono al lotto L.12825A, con termine minimo di conservazione (TMC) 8 febbraio 2026. Il prodotto proviene dallo stabilimento dell’azienda Il Mangiar Sano S.p.A., situato a Castelfranco Veneto (TV). Conad ha già provveduto alla rimozione dei prodotti dagli scaffali. I clienti sono invitati a non consumarli e a restituirli al punto vendita, dove è previsto un rimborso o una sostituzione. Al momento, non sono stati segnalati casi di intossicazione legati alla crostatina ritirata.

Parallelo: richiamo per mozzarella Latteria Soligo per rischio chimico

Sempre in queste ore, il Ministero della Salute ha emanato un richiamo urgente relativo a quattro tipologie di mozzarella per pizza prodotte da Latteria Soligo S.A.C.. Il ritiro interessa il lotto 25080600, con termine di scadenza il 31 agosto 2025, a causa della presenza di inquinanti chimici nel latte utilizzato durante la produzione, che lo rendono non conforme agli standard normativi.

Le referenze coinvolte sono:

Mozzarella per pizza Filone (1 000 g)

(1 000 g) Mozzarella per pizza Filone CUBE (1 000 g)

(1 000 g) Mozzarella per pizza Julienne (1 500 g)

(1 500 g) Mozzarella per pizza Cubettata (2 000 g)

La contaminazione è stata rilevata durante controlli interni promossi dallo stesso produttore e prontamente segnalata alle autorità competenti.

Il richiamo si inserisce in una sequenza crescente di allerta nei confronti della filiera lattiero-casearia, dove negli ultimi mesi si sono susseguiti casi di contaminazione fisica (corpi estranei) e microbiologica (Escherichia coli), segnalando la necessità di mantenere elevati standard di controllo lungo tutta la catena produttiva