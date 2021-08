Maxi blitz dell’Esercito nel Casertano, scoperto cimitero di auto. In 2 nei guai

REGIONALE/SAN TAMMARO/VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – Trecentottantacinque servizi di pattuglia, 12 roghi rilevati, 234 persone identificate di cui 2 denunciate in stato di liberta’, 142 veicoli controllati. E’ questo il bilancio di una settima di attivita’ dei soldati dell’Esercito Italiano impegnato nell’attivita’ “Strade Sicure”. In particolare nelle giornate del 19,20,21 e 22 Agosto 2021 l’Esercito e’ intervenuto su inizi di incendio con il successivo arrivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia nei comuni di San Tammaro, Villa Literno, Giugliano in Campania (Na). Si sono inoltre svolte attivita’ di controllo sul territorio per lo sversamento illecito di rifiuti, nelle localita’ di Napoli e Caserta, ove hanno visto ritrovamenti di auto abbandonate e sversamenti di rifiuti in flagranza nel comune di Casal di Principe con sanzioni comminate di euro 2000.