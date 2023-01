Maxi rissa al cenone di Capodanno. In 50 scappano senza pagare il conto

Provenienti dalle province di Napoli e Caserta sedevano tutti alla stessa tavola quando…

CASERTA – Il cenone di Capodanno finisce in rissa e i partecipanti, come se non bastasse, scappano via dal locale senza saldare il conto. Un incubo quello che ha vissuto un ristoratore di Roccaraso, in provincia de L’Aquila, dove circa 50 turisti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, hanno dato vita a una violenta rissa nel suo locale.

Sedevano tutti alla stessa tavolata, composta da diversi nuclei familiari quando all’improvviso, tra i commensali più giovani, sarebbe nata un’accesa discussione e ben presto si è passato alle mani, con spintoni, calci e pugni. Per cercare placare gli animi, è intervenuta la titolare del ristorante. la quale a sua volta è stata aggredita insieme a tre camerieri, intervenuti in sua difesa.

A

riportare la calma l’intervento i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castel di Sangro ma, prima dell’arrivo di questi i 50 partecipanti alla rissa si sono dileguati senza saldare il conto.