Maxi rissa in strada: uomo preso a sprangate con una mazza di ferro, grave in ospedale

1 Novembre 2025 - 19:30

REPERTORIO

Ambulanze sul posto

SANT’ARPINO – Un uomo di 49 anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dopo una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio a Sant’Arpino, in via Alcide De Gasperi.

Le prime ricostruzioni dei Carabinieri parlano di una rissa di vaste proporzioni, scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento.

Secondo quanto appurato, l’uomo è stato colpito ripetutamente con una spranga di ferro. I colpi, particolarmente violenti, gli hanno provocato diverse lesioni, soprattutto alle gambe.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al quarantanovenne prima del suo trasferimento in ospedale.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino