Maxi rissa in strada: uomo preso a sprangate con una mazza di ferro, grave in ospedale
1 Novembre 2025 - 19:30
Ambulanze sul posto
SANT’ARPINO – Un uomo di 49 anni è stato ricoverato al Pronto Soccorso dopo una violenta aggressione avvenuta nel pomeriggio a Sant’Arpino, in via Alcide De Gasperi.
Le prime ricostruzioni dei Carabinieri parlano di una rissa di vaste proporzioni, scoppiata per motivi ancora in fase di accertamento.
Secondo quanto appurato, l’uomo è stato colpito ripetutamente con una spranga di ferro. I colpi, particolarmente violenti, gli hanno provocato diverse lesioni, soprattutto alle gambe.
Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al quarantanovenne prima del suo trasferimento in ospedale.