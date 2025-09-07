Maxi rissa nella notte in un locale sulla Nazionale: carabinieri sul posto

Fortunatamente nessun ferito grave

CASAGIOVE – Attimi di paura questa notte lungo la Nazionale Appia, nel territorio di Casagiove. Poco dopo le 3:30, all’interno di un locale inaugurato solo pochi anni fa, due gruppi di clienti hanno dato vita a una maxi rissa.

Tutto sarebbe iniziato mentre erano in fila per acquistare dei dolci. Dalle parole si è passati rapidamente agli spintoni e agli schiaffi, fino a trasformare l’attesa in una colluttazione violenta. La rissa è poi proseguita all’esterno del locale, davanti agli occhi increduli degli altri avventori.

Allertate le forze dell’ordine, sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, che ha riportato la calma e avviato le procedure di identificazione dei protagonisti.