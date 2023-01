OSPEDALE CASERTA. Medici sbagliano diagnosi e provocano danni all’occhio del figlio, genitori portano in tribunale il Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA – È finita davanti al Giudice di pace la vicenda di un minore, ricoverato al pronto soccorso dell’Ospedale di Caserta lo scorso mese di maggio.

I genitori di D.F. hanno presentato un atto di citazione, ovvero richiesta di risarcimento, nei confronti dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La causa di questa pretesa economica, relativa a presunti danni patrimoniali e non patrimoniali, consequenziali alle lesioni colpose, sarebbe da rintracciare in un’errata diagnosi effettuata sul minore, sottoposto a consulenza oculistica.

I genitori e loro figlio si erano recati al pronto soccorso di Caserta il 5 maggio scorso, per un problema all’occhio sinistro del ragazzo. Secondo quanto asseriscono i familiari del minore, la valutazione compiuta dai medici dell’ospedale di Caserta ha provocato dei danni al figlio.

Come

avviene in casi simili, l’ospedale di Caserta ha deciso di costituirsi in giudizio, ritenendo, quindi, non meritevole di risarcimento la richiesta dei genitori del ragazzo e conferendo l’incarico agli avvocati interni della struttura del Capoluogo,