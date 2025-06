MEGA PIZZA ELETTORALE. Per le Provinciali Zannini “si chiama” i suoi sindaci e consiglieri per giurare fedeltà ad Anacleto Colombiano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Il governissimo è stato già spoilerato da CasertaCe. Una doppia cena per confermare la sudditanza assoluta al consigliere regionale

CASERTA – Talmente tanti che una cena non basta. E infatti saranno due le serate che una nota pizzeria di Mondragone ospiterà per volontà di Giovanni Zannini, consigliere regionale che, dopo aver voluto Giorgio Magliocca alla presidenza della provincia, adesso punta tutto sul suo fraterno amico di avventura, il sindaco Anacleto Colombiano.

Una cena in cui, probabilmente, il sindaco di San Marcellino presenterà la sua squadra di governo, di quelli che dall’esterno potrebbero dare un grande contributo (CLICCA E LEGGI).

Non sappiamo come sarà la divisione tra giovedì e venerdì, dei vari sindaci e consiglieri comunali che Zannini e Colombiano hanno arruolato per le elezioni provinciali del prossimo 27 giugno. Tutti in fila a promettere fedeltà all’imperatore mondragonese e al suo presidente, con Marcello De Rosa, attualmente vicepresidente facente funzioni alla Provincia (anche se, sbagliando, nelle note stampa ufficiali si fa definire presidente), che andrà a ricoprire il ruolo di vice, in un ticket tutto in salsa agro aversano.

Ottavio Corvino, sindaco di Casal di Principe, Vittorio Lettieri, di Gricignano, Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano e anche presidente Gisec, il presidente del consiglio comunale di Aversa, Giovanni Innocenti. Loro e tanti altri che in questa due giorni riceveranno la cena pagata in cambio della dimostrazione del supporto a Colombiano.

Chissà se i tanti imprenditori, rassicurati dalla frase del candidato alla presidenza, sul portare a termine cantieri e appalti tra scuola e viabilità, qualcuno ha partecipato all’organizzazione o sarà ospite della serata.