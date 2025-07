Mel Gibson fa tappa in un noto caseificio casertano: “Here for the bufala mozzarella”

In Italia per le riprese del sequel della ‘Passione’

CASAGIOVE – Non credevano ai loro occhi eppure nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 10 luglio 2025, i proprietari e i dipendenti del caseificio Sagliocco si sono trovati davanti l’attore e regista statunitense Mel Gibson che ha esclamato: “Here for the bufala mozzarella” (Sono qui per la mozzarella di bufala).

L’artista hollywoodiano si trova in Italia per le riprese del suo nuovo film, un seguito del celebre “La Passione di Cristo”, progetto che lo vede nuovamente coinvolto sia come regista che come protagonista.

La visita al noto caseificio casertano ha attirato l’attenzione dei presenti che non hanno perso l’occasione per scattare foto e chiedere autografi.

Non è chiaro se si sia trattato di una tappa casuale o di una visita programmata, ma la presenza di Mel Gibson ha regalato un momento memorabile alla comunità locale. A postare le immagini della visita, sui propri canali social, è stato lo stesso caseificio