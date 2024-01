METEO. Freddo siberiano e maltempo in arrivo sul casertano

Le temperature potranno scendere al di sotto dei 5 gradi

CASERTA – Il clima mite di queste feste natalizie sta per cedere il passo al vento freddo dalla Siberia. A partire da sabato 6 gennaio è previsto l’arrivo di un perturbazione dall’Est Europa che porterà precipitazioni abbondanti, anche a carattere nevoso sui rilievi. Da lunedì 8 gennaio le temperature potranno scendere in Campania al di sotto dei 5 gradi e precipiteranno ancora più giù in Irpinia e nel Sannio. Il libeccio di questi giorni dovrà capitolare davanti a Burian, il vento freddo che caratterizza l’inverno russo. Ad essere maggiormente colpite, al Centro-Sud, saranno, oltre alla Campania, anche il Lazio, l’Abruzzo, la Puglia e la Basilicata. Meno forte l’impatto su Calabria e Sicilia.