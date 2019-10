“Mi devi dare i soldi o mi prendo tutte le serre”, le minacce al telefono del cassiere del CLAN agli imprenditori

SAN CIPRIANO D’AVERSA – “Mi devi dare i soldi, non voglio sapere nulla, io non li posso fermare a quelli di Aversa, ti vogliono togliere da terra. Mi devi far sapere entro domani se mi vuoi pagare, altrimenti vengo lì e mi prendo tutte le serre”. Era questa una delle minacce ascoltate al telefono dagli investigatori ed inserita nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 17 persone. Era Giacomo Capoluongo, che, intercettato, minacciava alcuni agricoltori affihcè pagassero il pizzo. Era lui il cassiere del clan, raccoglieva i soldi delle estorsioni, dello spaccio e del traffico di armi nell’agro aversano. Un ruolo chiave all’interno del gruppo.