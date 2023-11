Minacce al dirigente comunale, indagato il padre dell’assessore

Avrebbe minacciato il capo dell’area Tecnica del Municipio.

SAN CIPRIANO D’AVERSA. Sotto inchiesta il padre dell’assessore Ines Della Gatta.

Luigi Della Gatta e l’imprenditore Giulio Cerqua sono accusati di minacce. L’inchiesta nasce dalla denuncia dell’architetto Antonio Aversano, che è a capo dell’area tecnica del Comune di San Cipriano d’Aversa. Secondo la Procura del tribunale di Aversa- Napoli Nord, Della Gatta, insieme a Cerqua, si recarono, la scorsa primavera, in Municipio per parlare con il dirigente dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. La discussione, però, avrebbe subito preso un piega accesa e, sia Della Gatta che Cerqua avrebbero minacciato il dirigente per tentare di influenzarlo in qualche modo. I due, invece, si difendono spiegando di avere chiesto ad Aversano soltanto informazioni sui nuovi loculi in costruzione.