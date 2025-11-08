Minacce e molestie all’ex: denunciato 28enne

Dopo la fine della relazione, avrebbe perseguitato la sua ex con comportamenti intimidatori e violenti

MADDALONI – Dopo la denuncia della sua ex fidanzata, un 28enne del posto è stato denunciato dai carabinieri per atti persecutori.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe perseguitato la donna con comportamenti ossessivi e intimidatori iniziati dopo la fine della loro relazione. La vittima, sentendosi in pericolo, si è rivolta ai militari per raccontare una serie di episodi fatti di minacce, molestie e pressioni continue, anche fisiche.

L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per procedere con la denuncia all’autorità giudiziaria. Contestualmente, è stata attivata la procedura del “codice rosso” per garantire una risposta immediata e la messa in sicurezza della giovane.