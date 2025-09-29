Minaccia e perseguita la ex: 43enne casertano arrestato per stalking

Comportamenti che hanno costretto la vittima a modificare radicalmente le proprie abitudini e a vivere in un costante stato di ansia e paura per la propria sicurezza e quella della figlia minore

CASERTA – Un 43enne originario del casertano è stato arrestato dai carabinieri a Sestu, in provincia di Cagliari, per stalking nei confronti dell’ex compagna all’esito di un’indagine nata dalla denuncia della vittima delle condotte persecutorie.

L’uomo l’avrebbe sottoposta la vittima a un’escalation di minacce, pedinamenti e continue intrusioni nella sua vita privata. Questi comportamenti l’avevano costretta a modificare radicalmente le proprie abitudini e a vivere in un costante stato di ansia e paura per la propria sicurezza e quella della figlia minore

A seguito della denuncia i carabinieri hanno immediatamente attivato il protocollo “Codice Rosso”. Informata l’Autorità giudiziaria, è stata avviata la procedura di valutazione del rischio, che ha rapidamente portato alla misura cautelare dell’uomo