Minaccia i genitori e il fratello con un coltello: 32enne ARRESTATO

Rintracciato e arrestato a Cassino

CARINOLA – La Polizia di Stato di Caserta, nell’ambito delle attività finalizzate al rintraccio di persone colpite da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ha arrestato un uomo di 32 anni, originario di Carinola, ricercato in quanto colpito dalla misura della custodia cautelare in luogo di cura emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Sessa Aurunca, in seguito all’emissione del provvedimento, hanno rintracciato la persona a Cassino. L’uomo è stato accusato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori, lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma bianca, commessi ai danni dei genitori e del fratello.

Dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa di cura, in attesa del giudizio di merito.