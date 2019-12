CASAL DI PRINCIPE – Sono riusciti a salvarsi dall’aggravante del metodo mafioso i tre, due provenienti Casal di Principe, l’altro di Macerata Campania, condannati in primo grado per tentata estorsione. Giudicati per aver prima minacciato e poi preso a schiaffi l’uomo che aveva deciso di prendere in gestione un terreno agricolo a Francolise. Se per l’accusa c’era una volontà egemone del clan dei Casalesi, i giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere non hanno confermato questa tesi.