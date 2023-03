MIRACOLO A CASERTA. Ragazza cade dal quinto piano di un palazzo: SALVA

E’ stata trasportata al Sant’Anna e San Sebastiano per le cure del caso. Ambulanza e carabinieri sul posto

CASERTA – Non è chiaro cosa sia avvenuto questa notte, ovvero nelle ore tra martedì e mercoledì, a Caserta, in via Niccolini. Una ragazza è caduta dal quinto piano del palazzo in cui abita con la sua famiglia.

La giovane donna è rimasta in vita, nonostante il violento impatto al suolo da un’altezza considerevole. Molto probabile che nel volo qualcosa abbia attutito la caduta, rendendo meno grave il contatto con l’asfalto.

Trasportata al Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta dai soccorritori, è stata sempre cosciente.

Oltre

a un’ambulanza, sul posto sono intervenuti anche i. Si cerca di capire se si è trattato di un terribile caso fortuito oppure c’è altro.

Ma qualsiasi teoria al momento è assolutamente impossibile da certificare.