Momento di sconforto: 33enne sale sul tetto di casa e vuole farla finita

CALVI RISORTA – Un uomo di 33 anni è stato bloccato dai Carabinieri questa notte dopo essersi barricato sul tetto della propria abitazione in una traversa di via Casilina, in un apparente tentativo di suicidio.

L’allarme è scattato poco dopo le prime ore dell’alba, quando alcuni residenti hanno notato il giovane in una posizione pericolosa sul tetto della casa. Immediatamente allertate, le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute sul posto, predisponendo anche l’intervento dei sanitari del 118.

Dopo un delicato intervento delle forze dell’ordine, che hanno cercato di dialogare con l’uomo per convincerlo a scendere, il 33enne è stato infine tratto in salvo. Le sue condizioni fisiche non appaiono gravi, ma è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso e le necessarie valutazioni psichiatriche.