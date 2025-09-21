MONDRAGONE. Ubriaco alla guida fa “strike” centrando tavoli e motorini, strage evitata
21 Settembre 2025 - 11:50
L’auto ha poi arrestato la sua corsa cappottando al centro strada
MONDRAGONE – Schianto auto moto ieri notte all’altezza del locale “Civico 120”, a Mondragone. Un uomo di nazionalità bulgara alla guida di una Polo ne ha perso il controllo travolgendo prima tavoli e sedie del locale, ma anche alcuni motorini in sosta, per poi cappottare al centro strada.
Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri ed un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’automobilista, visibilmente ubriaco, presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno.
Alla base del sinistro sembrerebbe esserci l’alta velocità.