MONDRAGONE. 13enne si schianta con lo scooter, corsa in ospedale

7 Settembre 2025 - 10:21

foto di repertorio

Nello schianto non risultano coinvolti altri mezzi

MONDRAGONE – Incidente in scooter, ieri sera alle 22:30 circa, per un 13enne in via Trento a Mondragone. Il giovane viaggiava da solo quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo delle ruote impattando violentemente al suolo.

I passanti in zona hanno prontamente allertato i sanitari del 118 che intervenuti sul posto hanno stabilizzato il ragazzo e poi affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso della clinica Pineta Grande a Castel Volturno per ulteriori cure e accertamenti.

