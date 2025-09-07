MONDRAGONE. 13enne si schianta con lo scooter, corsa in ospedale
7 Settembre 2025 - 10:21
Nello schianto non risultano coinvolti altri mezzi
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
MONDRAGONE – Incidente in scooter, ieri sera alle 22:30 circa, per un 13enne in via Trento a Mondragone. Il giovane viaggiava da solo quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo delle ruote impattando violentemente al suolo.
I passanti in zona hanno prontamente allertato i sanitari del 118 che intervenuti sul posto hanno stabilizzato il ragazzo e poi affidato alle cure dei sanitari del pronto soccorso della clinica Pineta Grande a Castel Volturno per ulteriori cure e accertamenti.