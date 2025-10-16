MONDRAGONE. 31enne arrestato per ricettazione: dovrà scontare più di quattro anni di galera

Oltre al pagamento di una multa di 2.600 euro e alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni

MONDRAGONE – Nel tardo pomeriggio odierno i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno dato esecuzione, in quel centro, a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un 31enne, originario di Napoli ma residente a Mondragone.

Il provvedimento dispone l’esecuzione della pena definitiva a seguito di condanna per ricettazione, reato commesso dal destinatario del provvedimento in due distinte occasioni — il 6 febbraio e l’11 settembre 2019, entrambe nel territorio Mondragonese.

L’uomo era già era già noto alle forze di polizia e, al termine dell’attività di rintraccio svolta dai Carabinieri, è stato raggiunto presso la propria abitazione e tratto in arresto.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza passata in giudicato, il 31enne dovrà scontare una pena complessiva di 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 2.600 euro e alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.