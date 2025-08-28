MONDRAGONE. Annullata l’ultima serata del Pizza Festival: intervento dei Nas. La polemica di Giusy Attanasio

L’artista si sarebbe dovuta esibire per il concerto finale

MONDRAGONE – L’ultima serata del Pizza Festival, evento molto seguito e partecipato dagli amanti della gastronomia e della musica, è stata annullata a seguito di un controllo dei NAS, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma dei Carabinieri. Gli ispettori, intervenuti nella giornata di ieri, avrebbero riscontrato alcune irregolarità di natura igienico-sanitaria, che hanno reso necessario sospendere l’evento.

Una decisione che ha colto di sorpresa gli organizzatori e il pubblico, soprattutto in vista dell’attesissima esibizione della cantante neomelodica Giusy Attanasio, prevista come gran finale della manifestazione.

L’artista partenopea ha espresso il suo pensiero critico nel video che pubblichiamo.