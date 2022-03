MONDRAGONE. Bimbo di 18 mesi in crisi respiratoria per strada. Un medico, nel posto giusto al momento giusto, gli ha salvato la vita

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tragedia sfiorata ieri sera in località Fievo grazie all’intervento di un medico del posto. Erano circa le 20.30 quando il dottor G. G. udendo delle urla provenienti dalla strada, si è precipitato all’esterno della propria abitazione accorgendosi della presenza di un bambino di appena 18 mesi in preda a delle crisi convulsive. Il noto medico, nonché coordinatore dei medici dell’Asl di Mondragone, ha immediatamente effettuato delle manovre salvavita che hanno portato il bambino di nuovo a respirare. Nel frattempo è arrivata un’ambulanza del 118 che ha trasportato il piccolo paziente in una struttura ospedaliera della zona. Il bambino ora è fuori pericolo ed è tornato tra le braccia dei propri genitori.