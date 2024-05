CROLLO E PAURA AL CAMPANIA. La Procura nomina i periti e apre il fascicolo d’inchiesta, presto i nomi dei primi indagati

Si tratta di un atto dovuto. Si ipotizza che la controsoffittatura sia venuta giù per un’infiltrazione d’acqua o per una perdita di vapore nel sistema di condizionamento.

MARCIANISE. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha nominato già ieri sera, a pochi minuti di distanza dal crollo della controsoffittatura interna alla gelateria La scimmietta, a pochi metri dai grandi magazzini Zara, all’interno del Centro commerciale Campania, due periti: il professor De Matteis e l’architetto Fuschetti, noto ai lettori di CasertaCE per essere stato anche dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Marcianise, nel ruolo di Ctu.

Saranno loro, dunque, a cercare di comprendere cosa sia successo ieri sera. Quella controsoffittatura crollata giù in un gran frastuono, che ha determinato scene di panico e alcuni minuti in cui, effettivamente, non si era capito se quell’incidente fosse stato grave al punto da aver determinato feriti, addirittura vittime, o se, invece, come fortunatamente è stato, si sia trattato solamente di un problema più serio, ma non tanto da determinare conseguenze per le persone. E persone ce n’erano tante, dato che ieri sera era sabato ed il Centro commerciale Campania alle ore 22:00 era ancora piuttosto pieno.

Ricordiamo che fino ad oggi non si sono mai registrati problemi di questo genere. Questo denota anche la capacità del management interno della multinazionale portoghese proprietaria del Campania, attento ai problemi della sicurezza, a dimostrazione del buon lavoro svolto dalla direttrice Laura Puoti, che in nome e per conto della proprietà ne gestisce le sorti.

Si dovrà capire se il crollo della controsoffittatura sia stato determinato da piccole perdite di vapore dei tubi della climatizzazione, che proprio sopra al soffitto passano e che magari, negli anni, hanno determinato un accumulo di vapore in grado di logorare gradualmente i tasselli di contenimento, base dell’ancoraggio della maggior parte delle controsoffittature che, di solito, sono logorante o da infiltrazioni improvvise d’acqua o da una sudorazione continua delle tubature che garantiscono il condizionamento dell’aria esterna.

Si tratta di ipotesi che dovranno essere accertate dai Ctu che dovranno poi stendere una perizia per la Procura, che, come sempre capita in occasioni del genere, ha aperto un fascicolo di indagine. Non sappiamo se, quale atto dovuto, all’interno dello stesso sia stato o meno già iscritto qualche nome. Ricordiamo che la proprietà del centro commerciale ha un management articolato, che comprende anche un responsabile per la sicurezza che lavora a stretto contatto di gomito con il responsabile della manutenzione. Le norme sono quelle contenute nella legge, ben nota ai nostri lettori, numero 81 del 2008 che ha emancipato le precedenti normative sulla sicurezza.