MONDRAGONE. Blitz dei carabinieri ai palazzi Cirio: militari alla ricerca di armi e droga
10 Ottobre 2025 - 10:28

MONDRAGONE – Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre 2025, è in atto un’operazione delle forze dell’ordine all’interno dei palazzi Cirio. I carabinieri del Reparto Territoriale stanno eseguendo controlli e perquisizioni alla ricerca di droga e armi.