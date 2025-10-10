MONDRAGONE. Blitz dei carabinieri ai palazzi Cirio: militari alla ricerca di armi e droga

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

MONDRAGONE – Dalle prime ore di questa mattina, venerdì 10 ottobre 2025, è in atto un’operazione delle forze dell’ordine all’interno dei palazzi Cirio. I carabinieri del Reparto Territoriale stanno eseguendo controlli e perquisizioni alla ricerca di droga e armi.