MONDRAGONE. Brutale aggressione in centro, 47enne in ospedale

E’ accaduto questa mattina alle 5:00 nei pressi di un noto bar

MONDRAGONE – Notte di violenza, quella appena trascorsa, nella zona centrale di Mondragone. Un uomo di 47 anni di origini pakistane, per cause ancora in corso di accertamento è stato aggredito, nei pressi di un bar. Erano da poco passate le 5:00 quando il ferito è stato colpito alla testa riportando un trauma cranico i

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure alla vittima e poi trasportato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno per ulteriori cure e accertamenti.

Indagini in corso da parte dei militari dell’arma al fine di indentificare gli aggressori