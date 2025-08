MONDRAGONE. Si tuffano e non riescono più a tornare a riva. Carabiniere casertano e il figlio bagnino sfidano le onde: salvi quattro adolescenti

Accortisi che i ragazzi erano in difficoltà tra le onde, padre e figlio non hanno esitato a tuffarsi, affrontando le correnti insidiose per raggiungerli con un intervento coordinato e rapido

MONDRAGONE – Attimi di paura a Mondragone dove il mare agitato ha messo in serio pericolo la vita di quattro adolescenti. A evitare la tragedia sono stati il maresciallo maggiore dei Carabinieri Cipriano Caterino, in servizio presso la base dell’Aeronautica Militare di Grazzanise, e suo figlio, un giovane bagnino di 19 anni.

Accortisi che i ragazzi erano in difficoltà tra le onde, padre e figlio non hanno esitato a tuffarsi, affrontando le correnti insidiose per raggiungerli con un intervento coordinato e rapido

Grazie alla prontezza e al coraggio dei due, la situazione si è risolta senza conseguenze gravi, evitando il peggio in una giornata in cui le condizioni del mare rendevano le operazioni di soccorso particolarmente rischiose.

Un gesto di altruismo e sangue freddo che ha permesso di salvare quattro vite e che ha suscitato ammirazione tra i bagnanti presenti.