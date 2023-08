MONDRAGONE. Differenziata errata e divieto di utilizzo dei sacchi neri: controlli e multe

Per gli interessati è scattata una sanzione di 166,66 euro

MONDRAGONE – E’ guerra agli “zozzoni” a Mondragone. In questi giorni gli uomini della Polizia Locale sono impegnati in attività di controllo e repressione su tutto il territorio comunale per reprimere il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti.

Negli ultimi due giorni sono due i sanzionati che hanno depositato rifiuti non osservando l’ordinanza del sindaco che vieta l’utilizzo di sacchi neri. Gli episodi si sono verificati in via Domiziana, via Sancello e nel rione San Nicola. Per loro è scattata la sanzione di 166,66 euro.