MONDRAGONE. Discarica abusiva sequestrata dai Carabinieri: 1.000 metri quadri di rifiuti nella Terra dei fuochi”

MONDRAGONE – Ancora un sequestro dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone nell’abito dell’emergenza ambientale della “Terra dei Fuochi”. Nella mattinata di oggi, i militari dell’Arma, impegnati in un’operazione di controllo delle aree critiche, hanno rinvenuto una vasta discarica abusiva in località Stercolilli, in prossimità del margine stradale che conduce a terreni agricoli.

Sul terreno, di proprietà del Demanio dello Stato, erano stati accatastati in maniera incontrollata cumuli di rifiuti di ogni genere: materiali plastici e metallici, apparecchiature elettroniche dismesse, nonché scarti provenienti da demolizioni edilizie. L’area interessata si estendeva per circa 1.000 metri quadrati, trasformata di fatto in un enorme deposito illegale di rifiuti speciali.

I militari hanno immediatamente provveduto a circoscrivere l’area e porla sotto sequestro, affidandola in custodia giudiziaria.

Contestualmente sono stati interessati la Polizia Municipale e il Comune di Mondragone, chiamati a concorrere nella vigilanza e a gestire le incombenze conseguenti alla messa in sicurezza del sito.

Le indagini, coordinate dalla Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale Carabinieri, sono già state avviate e proseguiranno anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, al fine di risalire agli autori dello sversamento. Dell’attività è stata prontamente informata l’Autorità Giudiziaria.

L’episodio conferma, ancora una volta, come il fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti resti una delle principali emergenze ambientali del territorio casertano e un fronte costante di impegno per le forze dell’ordine.