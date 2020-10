MONDRAGONE. Don Franco Alfieri positivo al CORONAVIRUS. Vescovo chiude tutte le chiese della città

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – A seguito della positività certa al coronavirus di Don Franco Alfieri, parroco della Basilica Minore Maria Santissima incaldana, sottoposto dapprima al test sierologico e poi al test di due tamponi, attualmente ricoverato presso il reparto covid dell’ospedale di Latina, il Vescovo S.E Piazza, è stato costretto ad adottare ulteriori misure di sicurezza per contenere la trasmissione del virus, ordinando la chiusura di tutte le chiese mondragonesi oltre che mettere in quarantena i rispettivi parroci. Sono decine e decine i tamponi che verranno effettuati a tutte quelle persone entrate in stretto contatto con Don Franco e che dovranno recarsi All’ A.S.L, per l’effettuazione del tampone naso – faringeo, dove sono stati istituiti inoltre, dei percorsi specifici a loro dedicati, come annunciato ieri, mercoledì 7 ottobre 2020, dal Sindaco Virgilio Pacifico in una nota rivolta alla cittadinanza