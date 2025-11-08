MONDRAGONE. Evade dai domiciliari, beccato dai carabinieri: 63enne DENUNCIATO
8 Novembre 2025 - 12:59
L’uomo, un pregiudicato del posto, non ha fornito alcun giustificato motivo
NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20
MONDRAGONE – Durante la notte appena trascorsa, a Mondragone, in località Pescopagano, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno deferito in stato di libertà un uomo di 63 anni, pregiudicato del posto, con l’accusa di evasione.
L’uomo, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare per altro reato, con l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione, è stato sorpreso dai militari all’esterno della residenza senza alcun giustificato motivo.