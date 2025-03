MONDRAGONE. Gli trovano un tasca un coltello a serramanico, hashish e marijuana: 17enne denunciato dai carabinieri

Notato da una pattuglia in una zona isolata della città. E’ stato il suo atteggiamento nervoso e intollerante che ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo

MONDRAGONE – E’ nel corso di un servizio per il contrasto dei reati in genere e, più in particolare, contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nella serata di ieri, hanno denunciato in stato di libertà un 17enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I militari dell’Arma notata la presenza del giovane, che da solo era fermo in una zona appartata di via pergola del comune di Mondragone, hanno deciso di procedere al suo controllo. E’ stato poi il suo atteggiamento nervoso e intollerante che ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. Sottoposto, quindi, a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 13 bustine in cellophane contenenti sostanza stupefacente del tipo “hashish”, per un peso complessivo di gr. 26,18, di due bustine contenenti complessivamente gr. 2,23 di marijuana e della somma in denaro contanti di euro 220,00.

Oltre allo stupefacente i carabinieri hanno rinvenuto addosso al minore anche un coltello a serramanico con lama della lunghezza di cm 7 , sottoposto a sequestro.