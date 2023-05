MONDRAGONE.GUARDA IL VIDEO. Blitz notturni, auto vandalizzate e smontate. Ipotesi del mercato nero sui pezzi di ricambio

Cresce dunque l’allarme sul territorio mondragonese per un fenomeno legato con molta probabilità al mercato nero dei pezzi di ricambio delle auto

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Finestrini in frantumi, fari e ruote smontate, si allunga la lista delle auto vandalizzate e smontate. Il copione utilizzato da quella che potremmo definire una banda di malfattori esperti, è sempre lo stesso. Dopo essere riusciti ad intrufolarsi nelle proprietà private delle vittime designate, agendo in modo indisturbato, riescono a smontare l’auto presa di mira per poi dileguarsi, come accaduto questa mattina in viale Campania, quando intorno alle sei, i proprietari di una Smart parcheggiata nel cortile della propria abitazione, si sono accorti che la loro vettura era stata smontata dalle componenti meccaniche e di carrozzeria. Nei giorni scorsi, altre situazioni simili si sono verificate nelle traverse della centralissima Viale Margherita. Blitz andati a segno senza che nessuno notasse nulla. Cresce dunque l’allarme sul territorio mondragonese per un fenomeno legato con molta probabilità al mercato nero dei pezzi di ricambio delle auto. Ovviamente la vittima di turno ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale caserma.