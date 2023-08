MONDRAGONE. IL VIDEO. Concessionaria d’ auto nel mirino dei ladri. Monopattini e pezzi d’ auto portati via

E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sciacalli alla concessionaria: rubati pezzi di auto e monopattini. È accaduto nella notte tra il 30 luglio e sabato primo agosto nella concessionaria “Angel’cars” di via Domiziana. I malviventi dopo essere riusciti ad entrare senza essere notati da nessuno, hanno smontato dalle vetture in esposizione fanali, impianti stereo, specchietti retrovisori, pneumatici, causando al titolare del negozio, ingenti danni economici anche perché i locali sotto stati interamente messi a soqquadro. Inoltre sono stati portati via anche dei monopattini. Con molta probabilità i ladri hanno agito su commissione prendendo di mira determinati modelli di auto. Colpi messi a segno non solo nelle concessionarie ma anche in alcune abitazioni private, come accaduto qualche settimana fa quando alcuni cittadini hanno rirovato le proprie autovetture completamente smontate.