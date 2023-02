MONDRAGONE in lutto, scomparso noto avvocato e presidente del Cineforum

MONDRAGONE – È a venuto a mancare l’avvocato Danilo Pecoraro. Di lui ha reso un ricordo il Cineforum di Mondragone, di cui era membro.

“Il direttivo e l’associazione culturale cineforum di Mondragone tutta si stringe attorno alla famiglia per la perdita del caro Danilo. Il dottor Danilo Pecoraro è stato indimenticato Presidente del nostro circolo culturale alla fine degli anni ottanta, gentile e garbato nei modi e mai sopra le righe resterà per sempre nel ricordo di tutti noi che gli abbiamo voluto bene. Riposa in pace Danilo e che la terra ti sia lieve.”