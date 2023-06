MONDRAGONE. Incidente stradale per il rapper Bles: avrebbe dovuto esibirsi al Pizza Village

Ferito anche il fratello Tullio

MONDRAGONE-LICOLA (Maria Assunta Cavallo) – Grave incidente stradale avvenuto poco fa nei pressi di Licola per il rapper mondragonese Vincenzo Sperlongano 33 anni, in arte Bles e suo fratello. Il cantante doveva partecipare questa sera all’evento “pizza Village”, esibizione seguita anche dalla emittente radiofonica RTL 102.5, ma di ritorno dal sound-check, Vincenzo in sella ad uno scooter con il fratello Tullio, è rimasto coinvolto in un un brutto sinistro stradale. I due non sono in pericolo di vita ma hanno riportato serie ferite e risultano ricoverati presso l’ospedale di Pozzuoli.