MONDRAGONE. Investito nei pressi di un noto hotel, grave ciclista

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – Incidente ieri sera a Levagnole, località di Mondragone.

Per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo le 22:00, un uomo di 54 anni, in sella ad una bici è stato investito stava percorreva la Domiziana, nei pressi di un noto hotel della zona.

Il ciclista è finito a terra ferito. Subito sono stati allertati i soccorsi che sono corsi sul posto. Il 54enne è stato trasportarlo di corsa presso l’ospedale di Caserta e affidato alle cure dei medici a seguito dei diversi traumi riportati