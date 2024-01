MONDRAGONE. La famiglia tra la dipendenza e la risorsa: domani il convegno de “L’incontro”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Domani, sabato 13 gennaio 2024 alle ore 17.00, presso la sala conferenze della parrocchia di San Rufino, si terrà il primo convegno sulle dipendenze a Mondragone organizzato dall’Associazione Onlus “l’ Incontro”, presieduta da Silvio Di Fusco, attiva da 28 anni sul territorio per la promozione e la salvaguardia della salute mentale e per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze patologiche.

Sono tantissimi i casi di dipendenza legati al gioco, all’alcol e quelli legati alle patologie riguardanti le tecnologie, il sesso e l’affettività psicologica e l’individuazione precoce è l’unica strategia di prevenzione efficace. La famiglia, senza ombra di dubbio rimane il primo contesto in cui i giovani devono e possono trovare l’assistenza ed il supporto iniziale per affrontare la propria problematica e proprio per questo l’incontro di domani punterà sulla famiglia e di quanto il suo ruolo sia necessario nella prevenzione, promuovendo uno stile sano e consapevole.

A fare gli onori di casa il sindaco Francesco Lavanga, il consigliere regionale Giovanni Zannini, don Nando Iannotta, vicario della Forania di Mondragone, Rosaria Tramonti, assessore comunale “Grandi opere ed associazioni”, don Osvaldo Morelli, parroco della chiesa di San Rufino, Michele Zolfo, direttore pro tempore del distretto 23 Asl Mondragone. Interverranno inoltre Anna Loffreda, responsabile Unità operativa di Alcologia di Santa Maria Capua Vetere Asl Caserta, Vincenzo Lamartora, direttore del dipartimento dipendenze patologiche Asl Na 2 Nord, e gli psicologi psicoterapeuti Francesco Napolano, Angela Pagliaro, Daniele Leone. Moderano Daniele Leone e Silvio Di Fusco.